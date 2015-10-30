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  • Блаттер: «Россия получила права на проведение ЧМ благодаря тайной сделке»

Блаттер: «Россия получила права на проведение ЧМ благодаря тайной сделке»

30 октября 2015, 12:43
9

В своем интервью газете Financial Times отстраненный от работы в ФИФА Зепп Блаттер поведал о том, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в результате тайной сделки.

По его словам, устная договоренность была достигнута между высшими руководителями ФИФА «за кулисами». Как сказал Блаттер, решение предполагало, что при голосовании будет выбрана одна из двух сверхдержав – Россия или США. Глава УЕФА Мишель Платини сорвал голосование и отдал свой голос Катару.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Блаттер Зепп
Комментарии (9)
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Рулон Обоев
1446200925
.....с дьяволом?!
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Garrincha58
1446203023
кто бы сомневался все куплено все продажные и сам Блаттер и Платини правильно сделали что убрали этих хапуг
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Kuban23
1446209265
США кинули и они решили отыграть позиции через прихвостней в Британии))) трололошки
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nikolaich2
1446210176
Йозеф Блаттер дал взрывное интервью газете «Файненшл Таймс». Попробуем разобраться, что оно изменит в футбольном мире. Что сказал Блаттер После коррупционного скандала и отставки Блаттер говорит много. Но тут он вынес из избы куда больше обычного, рассказав о том, как принимались решения о проведении чемпионатов мира 2018-го и 2022-го годов. Блаттер признал, что России чемпионат мира отдали еще до голосования. Некий пул чиновников ФИФА заключил устную договоренность поддержать при голосовании заявку России. Решение не было где-либо задокументировано и принималось не на исполкоме. Точно так же тот же пул решил, что чемпионат 2022-го года пройдет в США. И вот именно здесь и зарыта собака. По словам Блаттера, договоренность по США сорвал Платини. На того, якобы, надавил тогдашний президент Франции Николя Саркози. Саркози, вроде как, встречался с членами королевской семьи Катара, получил от них некое предложение и стал лоббировать интересы азиатской страны. В итоге, — божится Блаттер, — Платини в последний момент (на выборах) проголосовал за Катар, более того, француз еще и утащил за собой три других европейских голоса. В итоге, США вместо того, чтобы победить со счетом 12-10, проиграли со счетом 8-14. ЧМ 2018-го был отдан России в результате тайной сделки, заключенной между высшим руководством ФИФА ЧМ 2018-го был отдан России в результате тайной сделки, заключенной между… Об этом отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал в интервью… 30 октября, 14:30 Зачем Блаттер все это рассказал? Блаттер не сумасшедший, чтобы самого себя оговаривать. Наоборот, налицо, — как модно теперь говорить, — «перевод стрелок». Вот уже четыре месяца, как швейцарец талдычит о том, что скандал в ФИФА связан с местью США за 2022-й год. Что, мол, отдали бы Штатам чемпионат, и все было бы сейчас хорошо. Интервью «Файненшл таймс» в том же ключе. Ребята, — говорит Блаттер, — не виноватый я. Это из-за Платини чемпионат утек к Катару. Он вор, подлец и негодяй, не дайте ему выиграть выборы. И вообще, к нему предъявляйте претензии, а не ко мне. Именно так и нужно понимать слова Блаттера. Как это выглядит? Как попытка любой ценой утащить с собой в небытие еще и Платини. И Блаттеру все равно как сильно нужно самому изваляться в грязи, чтобы потопить Платини. Признавая тот факт, что решение было принято до голосования, он вбивает самый последний гвоздь в крышку гроба ФИФА. Потому что решение должно было приниматься именно во время закрытого голосования членов исполкома. И если была какая-то устная договоренность, то она, в любом случае, нарушает регламент. И это уже равносильно чистосердечному признанию. Про месть США То самое расследование ФБР, за которым последовали аресты функционеров ФИФА, не было связано с выборами мест проведения чемпионатов мира 2018-го и 2022-го. Просто некоторые из фигурантов дела принимали участие в том голосовании. Тот камушек, который вызвал лавину, связан с турниром, который уже точно не состоится – речь о Копа Америка 2016. Это внеочередной Кубок Южной Америки по футболу. Его планировалось провести в честь столетнего юбилея Комнебол (Конфедерации футбола Южной Америки). Предполагалось, что турнир пройдет летом 2016-го года в США, а участие в нем примут не только 10 сборных из Южной Америки, но 6 сильнейших представителей Америки Северной (США, как хозяйка, а также Мексика, Коста-Рика, Гондурас и так далее). То, что Копа Америка в последние годы проводится с грубейшими нарушениями всех мыслимых и немыслимых законов – давно уже известно всем. Махинации при продаже телеправ, левые счета на Кайманах, откаты при заключении рекламных контрактов… Если полистаете латиноамериканскую прессу за последние три-четыре года, обязательно наткнетесь хотя бы на один материал, где подробно обо всем об этом рассказано. Например, бывший функционер ФИФА Жозе Мария Марин, в бытность свою главой Федерации футбола Бразилии, заключал такие контракты на товарищеские матчи Селесао, что тренер сборной не мог даже определять состав команды на игру. Проблема заключалась в том, что подписывая контракты на Копа Америка 2016, чиновники проводили операции через банки США. В итоге, ФБР заинтересовалась деятельностью тогдашнего главы КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной Америки и стран Карибского бассейна) Чака Блейзера. И вот уже Блейзер, заключив сделку со следствием, потянул за собой остальных. Скандал в ФИФА ФИФА могла бы пережить массовый арест действующих и бывших функционеров. Блаттер даже сделал к этому первый шаг, сразу заявив о том, что поддерживает расследование. Проблема в том, что арест вызвал раскол в элите ФИФА. И когда Блаттер подал в отставку, сохранил за собой пост президента почти на год и начал заметать концы, многие испугались. Тогда люди много лет воровавшие вместе, стали злейшими врагами. И в прессу посыпался компромат. Это была бешеная перестрелка. Чиновники рассказывали все, что знают. Выяснялось, что Платини грозился убить Блаттера, что Германия обещала Саудовской Аравии инвестиции за поддержку ее заявки на проведение чемпионата мира 2006-го года, что Англия и Корея договорились об обмене голосов на выборах 2018-2022, что ЮАР перевела ФИФА 25 миллионов долларов за чемпионат мира 2010. ФИФА разбомбила саму себя. И довольно быстро стало ясно, что в нынешнем виде эта организацию уже ничто не спасет. Отнимут ли у России чемпионат мира Определенно нет. И тут очень много причин. Во-первых, до чемпионата осталось очень мало времени, а отборочный турнир уже стартовал на пяти континентах из шести. Во-вторых, потому что телеправа уже проданы, а с телевизионщиками никто ссориться не будет. Себе дороже. В-третьих, это уже давно никому не нужно. Даже Грег Дайк, глава Ассоциации футбола Англии давно уже не говорит о том, что у России нужно отнять чемпионат мира. В последнее время он лишь требует от ФИФА вернуть деньги, которые Англия потратила на подачу заявки. К слову, отбирать чемпионат о России не планируют и кандидаты в президенты ФИФА. Про Платини, который все еще остается фаворитом гонки, известно, что он поддерживал российскую заявку. Автор самой жесткой предвыборной программы, Жером Шампань обещает отобрать чемпионат мира только у Катара. Но шансы Шампаня на победу столь малы, что говорить об этом всерьез точно не стоит.
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Ailend
1446214353
А янки тут причем? Насколько помню 2 страны вышли в финал голосования и как бы был катар а не сша. Мб я что то пропустил...
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stas-kst
1446216763
Сейчас начнут друг на друга валить... футбол в не политики, ага...
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roman230582
1446218759
Всех посадить
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