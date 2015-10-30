Блаттер: «Россия получила права на проведение ЧМ благодаря тайной сделке»

В своем интервью газете Financial Times отстраненный от работы в ФИФА Зепп Блаттер поведал о том, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в результате тайной сделки.

По его словам, устная договоренность была достигнута между высшими руководителями ФИФА «за кулисами». Как сказал Блаттер, решение предполагало, что при голосовании будет выбрана одна из двух сверхдержав – Россия или США. Глава УЕФА Мишель Платини сорвал голосование и отдал свой голос Катару.