Виллаш-Боаш близок к возвращению в «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает варианты для замены наставнику Жозе Моуринью. Одной из таких кандидатур является главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который уже работал с "Челси" в сезоне-2011/12.

Стоит отметить, что в список возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Челси" входят Брендан Роджерс, Гус Хиддинк, Леонид Слуцкий, Диего Симеоне и Хосеп Гвардиола.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Челси» после 10 туров занимает 15-е место. В активе подопечных Моуринью 11 очков.