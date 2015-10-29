Жоаозиньо: «Сейчас с «Анжи» будет совсем другая игра»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился своими ожиданиями перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Анжи».

«Анжи» в недавнем матче с нами зарекомендовал себя хорошей командой, но это будет совсем другая игра – кубковая. Наша команда должна извлечь уроки из той встречи, сделать выводы и добиться результата. Нужно играть очень организованно, с полной концентрацией и ни в коем случае не пропустить гол, а тем более два в первом тайме, как это было в поединке чемпионата. Мы принимаем соперника дома, и нужно с первых минут действовать так же агрессивно, как мы действовали во втором тайме в Махачкале», – заявил Жоаозиньо.

Напомним, матч «Краснодар» – «Анжи» состоится сегодня в 19:00. «Бомбардир.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.