Черданцев: «Если «Матч ТВ» не будут смотреть, то нужно менять людей»

Телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился своими ожиданиями от запуска нового проекта, вещание которого начнется 1 ноября. По мнению Черданцева, новый телеканал ждет успех, передает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

- Хочется верить, что «Матч ТВ» будет успешным. Здесь собралась очень сильная команда. Как продюсерская, так и творческая. Такого симбиоза в России еще не было. Плюс права. Что на «Плюсе», что на «России 2» работали очень сильные команды, но они были разрозненны. У ВГТРК была хорошая команда, но не было телеправ на многие соревнования, а у нас эти права были, и команда была сильная, но мы не вещали на всю страну. Только на определенную аудиторию. Сейчас это все объединилось в одно целое. Это беспрецедентная история для нашего телевидения. И если это не пойдет, если люди не будут это смотреть, то нужно менять людей.

- А канал будет более мужским или женским?

- Смотрите, я часто по работе бываю в США. Там спортивная телеиндустрия безусловно сильнейшая в мире. И, если вы вспомните американские фильмы, то там есть шаблон счастливой семейной жизни: дети вместе с родителями делают что-то спортивное. К примеру, кидают бейсбольный мяч. Сейчас уже все там играют в футбол. Европейский. Не надо говорить soccer. Они понимают слово football так, как и европейцы. В США сейчас дикая популярность футбола. Особенно женского. Их сборная недавно играла в финале чемпионата мира. Я как раз в этот момент был в Америке. Дикий ажиотаж. По телевидению об это постоянно говорят. Эти девицы настоящие героини и звезды. Я к чему клоню, девушки увлекаются спортом больше, чем можно подумать. Я это понимаю по своим соцсетям. Или по тому, кто подходит около стадиона. Мне легче говорить о футболе, я с этой аудиторией намного больше коммуницирую. Так вот, женская аудитория футбола очень сильно выросла. Поэтому, я считаю, что какой-то узконаправленности быть не должно. «Матч ТВ» - телеканал для всех. Мы должны заинтересовать все социальные группы смотреть и увлекаться спортом.