«Краснодар» — «Анжи». Онлайн-трансляция

Одним из матчей 1/8 финала Кубка России будет встреча между «Краснодаром» и «Анжи». Текущий сезон в РФПЛ не лучшим образом складывается как для «быков», так и для «орлов», и Кубок России дает возможность проявить себя этим командам в другом турнире.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть матч «Краснодар» – «Анжи». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.