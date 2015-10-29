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    «Краснодар» — «Анжи». Онлайн-трансляция

    Одним из матчей 1/8 финала Кубка России будет встреча между «Краснодаром» и «Анжи». Текущий сезон в РФПЛ не лучшим образом складывается как для «быков», так и для «орлов», и Кубок России дает возможность проявить себя этим командам в другом турнире.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть матч «Краснодар» – «Анжи». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 11:25
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