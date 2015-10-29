Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Платини считает, что он больше всех подходит на пост президента ФИФА

    Платини считает, что он больше всех подходит на пост президента ФИФА

    Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он лучше остальных кандидатов подходит на роль руководителя мирового футбола.

    «У меня хорошие шансы стать главой ФИФА. Только у меня столь широкое видение футбола. Я был игроком, тренером сборной Франции, организатором чемпионата мира, а теперь возглавляю самую влиятельную футбольную конфедерацию. Пожалуй, я лучше остальных подхожу на роль руководителя мирового футбола», — цитирует Платини Le Matin.

    Напомним, выборы главы ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Pravdin_V
    1446102555
    А по мнению многих ты подходишь больше на роль заседателя скамьи подсудимых!
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1446102767
    Ты больше подходишь на роль юмориста!
    Ответить
    ologreds
    1694996905
    numo446858
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+