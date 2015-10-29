«Барселона» намерена заключить контракт с Месси до конца карьеры

Руководство «Барселоны» собирается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

Каталонцы рассчитывают, что 28-летний аргентинец завершит карьеру в испанском клубе. Срок действующего контракта Месси с опцией выкупа в 250 миллионов евро истекает в 2018 году, но «Барселона» готова продлить соглашение на улучшенных условиях.



Также отмечается, что приоритетным варинатом для руководства сине-гранатовых является продление контракта с нападающим Неймаром. Соглашение с которым истекает уже в 2018 году.

