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    • «Барселона» намерена заключить контракт с Месси до конца карьеры

    «Барселона» намерена заключить контракт с Месси до конца карьеры

    Руководство «Барселоны» собирается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

    Каталонцы рассчитывают, что 28-летний аргентинец завершит карьеру в испанском клубе. Срок действующего контракта Месси с опцией выкупа в 250 миллионов евро истекает в 2018 году, но «Барселона» готова продлить соглашение на улучшенных условиях.

    Также отмечается, что приоритетным варинатом для руководства сине-гранатовых является продление контракта с нападающим Неймаром. Соглашение с которым истекает уже в 2018 году.

    Источник: Sport.es

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    29.10.2015 06:48
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    Комментарии (3)
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    Goosfraba
    1446095860
    Куда уж лучше?!?!?
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    Недовольный
    1446125403
    Думаю Месси достаточно честен,чтобы выполнить свое обещание завершить карьеру в Ньюэллс Олд Бойз. Его бабушка была-бы этому очень рада
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    ologreds
    1694996906
    numo446841
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