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    • Дзюба: «Наслаждаюсь футболом с великолепными одноклубниками»

    Дзюба: «Наслаждаюсь футболом с великолепными одноклубниками»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат кубкового матча против «Тосно» (5:0), в котором он сделал дубль.

    – Мы находимся в разных весовых категориях. Удачно, что быстро забили мячи. Они немножко надломили соперника, стало понятно, что шансов не остается. Но у них был момент в самом начале. Реализуй его, все могло быть по-другому. Не сказать, что прямо легкий матч.

    – Вам восемь мячей осталось до «Клуба 100». Есть планы войти туда уже в этом году?
    – Загадывать можно все что угодно. Я просто наслаждаюсь футболом, игрой со своими партнерами, моментами. Дай бог, чтобы с Халком все было хорошо, потому что он ключевой наш игрок. Я не задумываюсь о голах, а просто хочу получать удовольствие, проводя на поле каждую минуту с такими великолепными одноклубниками.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.10.2015 23:23
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    Комментарии (10)
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    killer47
    1446067108
    Как бы там ни было, он все-таки доказал, что форвард он в своем амплуа таргетмена хороший и забивать может постоянно. Молодец, что еще сказать, и в сборной пришелся ко двору. Не то что щебенщик дношаков, сколько было понтов, ушел он за трофеями, а в итоге отсасывает на 5 месте.
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    HardPony
    1446072170
    как только бабло зажмут или штрафанут сразу запоет по другому
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    TRELL
    1446114519
    Дзюбе не хватает мастерства! Он хорошо смотрится на поле. Но огромное кол-во 100% моментов запарывает! Ещё есть к чему стремиться.
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    ologreds
    1694996907
    numo446829
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