«Матч ТВ» будет сотрудничать с Бондарчуком

Компания кинорежиссера Федора Бондарчука Art Pictures Vision будет сотрудничать с новым спортивным каналом «Матч ТВ».

«Сегодня мы создаем качественный и высококонкурентный телевизионный продукт и активно развиваем сотрудничество с продюсерскими центрами и компаниями. Тот опыт, видение и харизма, которыми обладает Федор Бондарчук, помогут нам реализовать самые смелые проекты и идеи. И только в результате такой синергии мы сможем достичь поставленных целей и решить стоящие перед нами амбициозные задачи», – сказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки изданию «Интерфакс».