Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Матч ТВ» будет сотрудничать с Бондарчуком

    Компания кинорежиссера Федора Бондарчука Art Pictures Vision будет сотрудничать с новым спортивным каналом «Матч ТВ».

    «Сегодня мы создаем качественный и высококонкурентный телевизионный продукт и активно развиваем сотрудничество с продюсерскими центрами и компаниями. Тот опыт, видение и харизма, которыми обладает Федор Бондарчук, помогут нам реализовать самые смелые проекты и идеи. И только в результате такой синергии мы сможем достичь поставленных целей и решить стоящие перед нами амбициозные задачи», – сказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки изданию «Интерфакс».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Rrb
    1446055034
    Все флаги будут там кроме спорта
    Ответить
    mutabor0992
    1446057827
    А че не со Спилбергом?Тина и Ко начинают осваивать буджет канала...Гы Гы
    Ответить
    Zeff
    1446059561
    После его "Тихого Дона", Бондарчука нужно подальше держать и от кино, и от телевидения.
    Ответить
    Недовольный
    1446060736
    Мда,канделака теперь явно доказала что ей на спорт полностью до фени)Будем киношки наблюдать....Вангую канал-гумно
    Ответить
    Dinamo4emp
    1446063953
    Это не канал уже какой то а шняга
    Ответить
    Ubuntu
    1446065615
    А розовые танки будут?
    Ответить
    ologreds
    1694996908
    numo446811
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+