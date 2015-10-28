Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Колосков: «Блаттер пошел на пятый срок, а Платини обиделся на него»

    Колосков: «Блаттер пошел на пятый срок, а Платини обиделся на него»

    Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим видением конфликта между Зеппом Блаттером и Мишелем Платини.

    – Я застал времена, когда они дружили. Блаттер взял Платини на работу. Зепп многое сделал для того, чтобы Мишель стал главой УЕФА. Было полное взаимопонимание, а затем что-то произошло… Детали припомнить я не могу. Думаю, их отношения окончательно испортились после того, как Блаттер объявил о намерении баллотироваться в президенты ФИФА в пятый раз подряд.

    – Этого Платини уже стерпеть не мог?

    – Как объясняет Мишель, Блаттер в приватном разговоре обещал ему уйти и не бороться за пост главы ФИФА. Но этого не произошло. В итоге Платини обиделся. Я основываюсь на конкретных фактах. Все остальное довольно тонкая материя, со стороны сложно разобраться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тот еще Бобер
    1446045017
    покрывать пытаются друг друга и порядки мирового футбола, видимо. какая тут обида? коррупция, взятки, откаты кругом.
    Ответить
    ologreds
    1694996909
    numo446798
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+