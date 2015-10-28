ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» – Лапочкин

РФС огласил судейские назначения на матчи 14-го тура Премьер-лиги. На матч ЦСКА – «Уфа» назначен Владимир Москалев из Воронежа, «Кубань» и «Локомотив» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Судейские назначения на 14-й тур Премьер-лиги:

31 октября (суббота)

ЦСКА – «Уфа» – Владимир Москалев (Воронеж)

«Зенит» – «Мордовия» - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

1 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Краснодар» - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Анжи» – «Рубин» - Алексей Николаев (Москва)

«Кубань» – «Локомотив» - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Спартак» – «Урал» - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

2 ноября (понедельник)

«Амкар» – «Терек» - Алексей Еськов (Москва);

«Ростов» – «Динамо» – Игорь Низовцев (Нижний Новгород)