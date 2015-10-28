Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» – Лапочкин

    ЦСКА и «Уфу» рассудит Москалев, «Кубань» и «Локо» – Лапочкин

    РФС огласил судейские назначения на матчи 14-го тура Премьер-лиги. На матч ЦСКА – «Уфа» назначен Владимир Москалев из Воронежа, «Кубань» и «Локомотив» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    Судейские назначения на 14-й тур Премьер-лиги:

    31 октября (суббота)

    ЦСКА – «Уфа» Владимир Москалев (Воронеж)

    «Зенит» – «Мордовия» - Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    1 ноября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Краснодар» - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Анжи» – «Рубин» - Алексей Николаев (Москва)

    «Кубань» – «Локомотив» - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Спартак» – «Урал» - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    2 ноября (понедельник)

    «Амкар» – «Терек» - Алексей Еськов (Москва);

    «Ростов» – «Динамо» – Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996909
    numo446797
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+