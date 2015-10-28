Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Блаттер: «ЧМ-2022 должен был пройти в США, но вмешался Саркози»

    Блаттер: «ЧМ-2022 должен был пройти в США, но вмешался Саркози»

    Глава ФИФА Зепп Блаттер раскрыл некоторые подробности проведения выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

    «Тогда было внутреннее убеждение, что один чемпионат пройдет в России – страна из Восточной Европы никогда не принимала турнир. Хозяином чемпионата 2022 года виделись США. Таким образом, чемпионаты мира получили бы две главные политические силы мира. Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с коронованным принцем, ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару. В противном случае американская заявка выиграла бы со счетом 12:10. Мы планировали готовиться к двум прекрасным чемпионатам мира: России-2018 и США-2022. Вместо этого мы говорим о кризисе в ФИФА», – заявил Блаттер.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Alek7183
    1446034647
    Решил напоследок вскрыть ещё пару нарывов.
    Ответить
    Garrincha58
    1446043939
    вот кто оказывается виноват во всем Саркози и тут нагадил и там и сям и слинял
    Ответить
    Ромарио1981
    1446055722
    Карла Бруни по ходу не дала!
    Ответить
    ologreds
    1694996910
    numo446781
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+