Блаттер: «ЧМ-2022 должен был пройти в США, но вмешался Саркози»

Глава ФИФА Зепп Блаттер раскрыл некоторые подробности проведения выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«Тогда было внутреннее убеждение, что один чемпионат пройдет в России – страна из Восточной Европы никогда не принимала турнир. Хозяином чемпионата 2022 года виделись США. Таким образом, чемпионаты мира получили бы две главные политические силы мира. Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с коронованным принцем, ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару. В противном случае американская заявка выиграла бы со счетом 12:10. Мы планировали готовиться к двум прекрасным чемпионатам мира: России-2018 и США-2022. Вместо этого мы говорим о кризисе в ФИФА», – заявил Блаттер.