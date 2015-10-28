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    Месси успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси успеет восстановиться к матчу против «Реала», который состоится 21 ноября.

    Физиотерапевты каталонского клуба довольны тем, как идет процесс восстановления аргентинца. В начале следующей недели Месси перейдет к самому важному этапу своего лечения перед тем, как приступить к тренировкам по индивидуальной программе.

    Вместе с тем, источник отмечает, что главный тренер команды Луис Энрике не будет ставить Месси в состав на матч с «Реалом», если будет хотя бы малейший риск рецидива его травмы.

    Источник: Sport.es

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    28.10.2015 12:29
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