Месси успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси успеет восстановиться к матчу против «Реала», который состоится 21 ноября.

Физиотерапевты каталонского клуба довольны тем, как идет процесс восстановления аргентинца. В начале следующей недели Месси перейдет к самому важному этапу своего лечения перед тем, как приступить к тренировкам по индивидуальной программе.

Вместе с тем, источник отмечает, что главный тренер команды Луис Энрике не будет ставить Месси в состав на матч с «Реалом», если будет хотя бы малейший риск рецидива его травмы.