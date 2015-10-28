Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Мини-футбол. Сборная Россия уступила Ирану в ответном матче

    Мини-футбол. Сборная Россия уступила Ирану в ответном матче

    В столице Ирана Тегеране 27 октября состоялась ответная товарищеская встреча женских сборных Ирана и России по мини-футболу.

    Ответный поединок сборных Росси и Ирана у наших девушек не задался. Иранки буквально штормом обрушились на оборонительные редуты нашей команды, по итогам первого тайма добившись более чем внушительного преимущества в 4 мяча за счeт дублей Зареи и Папи.

    Во втором тайме картина кардинально поменялась. Иранки действовали строго от обороны, почти не создав ни единого момента. Наши соотечественницы взвинтили темп, чередуя четвeрки на площадке очень интенсивно. Но отличиться сегодня нашим девушкам не удалось – голкипер иранской сборной Тавасоли сегодня был на высоте.

    Напомним, что в первом поединке россиянки одержали победу со счeтом 4:2.

    Товарищеский матч

    Иран – Россия – 4:0 (4:0)

    Россия: Сурнина (Литвиненко) – Филисова (К), Семенова, Самородова, Никитина, Дурандина, Олькова, Чернова, Меркулова, Данилова, Четвернина, Григорьева, Жижова

    Голы: 1:0 – Зареи, 3; 2:0 – Зареи, 10; 3:0 – Папи, 13; 4:0 – Папи, 14

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anselm
    1446024109
    А наши почему в платках
    Ответить
    ologreds
    1694996910
    numo446764
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+