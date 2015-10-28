Мини-футбол. Сборная Россия уступила Ирану в ответном матче

В столице Ирана Тегеране 27 октября состоялась ответная товарищеская встреча женских сборных Ирана и России по мини-футболу.

Ответный поединок сборных Росси и Ирана у наших девушек не задался. Иранки буквально штормом обрушились на оборонительные редуты нашей команды, по итогам первого тайма добившись более чем внушительного преимущества в 4 мяча за счeт дублей Зареи и Папи.

Во втором тайме картина кардинально поменялась. Иранки действовали строго от обороны, почти не создав ни единого момента. Наши соотечественницы взвинтили темп, чередуя четвeрки на площадке очень интенсивно. Но отличиться сегодня нашим девушкам не удалось – голкипер иранской сборной Тавасоли сегодня был на высоте.



Напомним, что в первом поединке россиянки одержали победу со счeтом 4:2.

Товарищеский матч

Иран – Россия – 4:0 (4:0)

Россия: Сурнина (Литвиненко) – Филисова (К), Семенова, Самородова, Никитина, Дурандина, Олькова, Чернова, Меркулова, Данилова, Четвернина, Григорьева, Жижова

Голы: 1:0 – Зареи, 3; 2:0 – Зареи, 10; 3:0 – Папи, 13; 4:0 – Папи, 14