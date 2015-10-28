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    Барбоза: «Переход Фалькао в «Зенит» вполне реален»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что переход колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в «Зенит» вполне возможен.

    «Такая вероятность есть. Этот переход вполне реален. У Фалькао в Англии карьера явно не задалась. Однако ему может помочь Андре Виллаш-Боаш, который работал с ним раньше в «Порту». Тогда Фалькао провел один из лучших своих сезонов. Не думаю, что он будет стоить больше 20 миллионов евро. В Германию он не поедет, в Испании больших клубов, желающих видеть его в своем составе, тоже нет, «Ювентус», который им интересовался, с форвардами больше проблем не испытывает, остается только Россия», – поделился своим мнением Барбоза.

    Источник: Известия

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    28.10.2015 09:06
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    Комментарии (11)
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    CSKA №1
    1446019771
    Еще одно БРЕВНИЩЕ для Зенитки(((
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    Даньчез
    1446021668
    Роль бревна, но бревна полезного и результативного, уже играет русский Дзюба, поэтому вопрос: зачем нам еще одно бревно, при этом бревно зарубежное и забывшее, как играть в футбол?
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    Клим Чугункин.
    1446034080
    Даи не поедет Фалькао к калоедам!
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    ologreds
    1694996912
    numo446749
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