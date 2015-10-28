Барбоза: «Переход Фалькао в «Зенит» вполне реален»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что переход колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в «Зенит» вполне возможен.

«Такая вероятность есть. Этот переход вполне реален. У Фалькао в Англии карьера явно не задалась. Однако ему может помочь Андре Виллаш-Боаш, который работал с ним раньше в «Порту». Тогда Фалькао провел один из лучших своих сезонов. Не думаю, что он будет стоить больше 20 миллионов евро. В Германию он не поедет, в Испании больших клубов, желающих видеть его в своем составе, тоже нет, «Ювентус», который им интересовался, с форвардами больше проблем не испытывает, остается только Россия», – поделился своим мнением Барбоза.