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    Дерунец: «Я заранее подозревал, что именно так будет»

    Сотрудник «Динамо ТВ» Дмитрий Дерунец прокомментировал решение клуба отстранить его от работы ведущим на матчах команды и на ТВ. Он был наказан за драку с болельщиком «Спартака», выбежавшим на поле во время московского дерби.

    «Мы спокойно общаемся с клубом. Я заранее подозревал, что именно так будет. Но об определенных деталях и формулировках впервые прочитал. У меня нет и, наверное, не будет никакого антагонизма с динамовскими руководителями. Понимаю, что это за решение, и на чем оно основано. Не знаю, приостановление сотрудничества — временная мера или нет», – говорит Дерунец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2015 23:05
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    Комментарии (7)
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    Black Giz
    1446010597
    Надо было думать когда совершал сей поступок.
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    Sanloko
    1446011315
    критин
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    Царюга-Зверюга
    1446013921
    Да ладно Вам, быдлятина подралась с быдлятиной, все норм. Дерунец понятно почему, а фанат спартака что делал на поле? Разумный человек разве полезет на поле, заранее зная, что это нарушение правил? Я думаю нет, если наказывать, так обоих!
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    Max-78
    1446016270
    Подлец!!!!!сзади бьешь!!!!
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    Troj
    1446047908
    а всё из-за хряка...
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    Мортус
    1446054616
    А свин то побольше Димы был, но потрусил в стойло довольно боДро. Руки прочь от Дерунца.
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    ologreds
    1694996914
    numo446725
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