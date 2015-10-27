Гусев: «Если бы я ушел с «Первого», то «Матч ТВ» был бы первоочередным выбором»

Комментатор Виктор Гусев рассказал о перспективах «Первого канала», на котором он работает, в свете появления «Матч ТВ». По его мнению, «Первому» ничего не угрожает.

«Первый канал» никогда не окажется за плинтусом. Что касается спорта, то ведь всегда будут Олимпиады, чемпионаты мира, Европы, крупные хоккейные турниры», - сказал Гусев.

Комментатор говорит, что задумался бы о работе на «Матч ТВ» в случае своего увольнения с нынешнего места работы.

«Матч ТВ» мне очень интересен. Если бы я вдруг по какой-то маловероятной причине решил уйти с «Первого», «Матч-ТВ» был бы, пожалуй, первоочередным выбором».