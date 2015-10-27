Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Реднапп: «Игроки обожествляют Моуринью»

    Английский тренер Харри Реднапп уверен, что наставник «Челси» Жозе Моуринью не будет уволен со своего поста в ближайшее время, несмотря на неудачи команды в этом сезоне.

    «Нельзя превратиться из, возможно, лучшего тренера в мире в недостаточно хорошего и уволенного всего за десять игр. Это невероятно, правда. Если же это случится, то это покажет, насколько футбол непостоянен», – говорит Реднапп.

    По мнению специалиста, у Моуринью отличные отношения с игроками.

    «По-моему, в этом нет смысла. В прошлом я говорил о Жозе с Лэмпардом и понял, что игроки любят и обожествляют его».

    Также Реднапп считает, что португальца сейчас попросту некем заменить.

    «Кем его можно заменить? Сейчас только Карло Анчелотти остается тренером его уровня без клуба. Он проделал отличную работу, но его отпустили, чтобы вернуть Жозе. В «Челси» хотели, чтобы Моуринью вернулся. Он в клубе, и я не вижу смысла от него избавляться. Увольнение будет фарсом».

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    МитиС
    1445978545
    Золотые слова!)
    Ответить
    ologreds
    1694996914
    numo446715
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+