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    Моуринью назвал арбитра матча с «Вест Хэмом» тугодумом

    Стали известны подробности инцидента, произошедшего в перерыве в матча АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом».

    Напомним, что главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пытался поговорить с судьями и был за это удален. Сообщалось также, что Футбольная ассоциация Англии обвиняет португальца в использовании ненормативной лексики и неподобающем поведении. Теперь же стало известно, что именно сказал наставник «Челси» судье Джонатану Моссу.

    «Венгер был прав…ты долбаный тугодум», – таковы были слова специалиста.

    В связи с этим FA рекомендует Моуринью пойти на курсы управления гневом.

    Источник: Daily Mail

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    27.10.2015 19:13
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1445970372
    Моуринью жгет не по-детски)))
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    ologreds
    1694996914
    numo446707
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