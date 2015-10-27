Моуринью назвал арбитра матча с «Вест Хэмом» тугодумом

Стали известны подробности инцидента, произошедшего в перерыве в матча АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом».

Напомним, что главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пытался поговорить с судьями и был за это удален. Сообщалось также, что Футбольная ассоциация Англии обвиняет португальца в использовании ненормативной лексики и неподобающем поведении. Теперь же стало известно, что именно сказал наставник «Челси» судье Джонатану Моссу.

«Венгер был прав…ты долбаный тугодум», – таковы были слова специалиста.

В связи с этим FA рекомендует Моуринью пойти на курсы управления гневом.