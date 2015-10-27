Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тарасов: «Прилагаю все усилия, чтобы скорее вернуться на поле»

    Тарасов: «Прилагаю все усилия, чтобы скорее вернуться на поле»

    Опорный хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов пока не знает, насколько может затянуться его лечение. Тем не менее, полузащитник не унывает и продолжает восстанавливаться. Напомним, Тарасов травмировался в игре 12-го тура Премьер-лиги со «Спартаком» (2:1).

    «К сожалению, прогнозов по моему восстановлению никто не дает. Травма несложная, но, тем не менее, надо соблюдать все правила по восстановлению. Сейчас прилагаю все усилия, чтобы вернуться на поле и помочь «Локомотиву».

    Смогу ли помочь сборной в товарищеских матчах? Очень хочу быстрее вернуться на поле. Однако в первую очередь я нужен «Локомотиву». А сборная… Если вызовут, то с радостью сыграю», – сказал в интервью Тарасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996914
    numo446701
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+