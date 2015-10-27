Тарасов: «Прилагаю все усилия, чтобы скорее вернуться на поле»

Опорный хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов пока не знает, насколько может затянуться его лечение. Тем не менее, полузащитник не унывает и продолжает восстанавливаться. Напомним, Тарасов травмировался в игре 12-го тура Премьер-лиги со «Спартаком» (2:1).

«К сожалению, прогнозов по моему восстановлению никто не дает. Травма несложная, но, тем не менее, надо соблюдать все правила по восстановлению. Сейчас прилагаю все усилия, чтобы вернуться на поле и помочь «Локомотиву».

Смогу ли помочь сборной в товарищеских матчах? Очень хочу быстрее вернуться на поле. Однако в первую очередь я нужен «Локомотиву». А сборная… Если вызовут, то с радостью сыграю», – сказал в интервью Тарасов.