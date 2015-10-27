Официальное заявление РФПЛ об инциденте в матче «Динамо» – «Спартак»

РФПЛ на своем сайте разместила официальное заявление по поводу инцидента в перерыве встречи 13-го тура между «Динамо» и «Спартаком».

«Российская футбольная Премьер-Лига завершила проверку по факту инцидента, связанного с выбеганием болельщика на поле в перерыве матча 13-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу между командами «Динамо-Москва» – «Спартак-Москва» и последующими событиями. Инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарный комитета РФС. По рекомендации Премьер-Лиги футбольный клуб «Динамо-Москва» внес соответствующие коррективы в организацию домашних матчей и систему обеспечения безопасности на них.

Премьер-Лига еще раз призывает всех участников РОСГОССТРАХ Чемпионата ко взаимному уважению и напоминает о недопустимости нарушений общественного порядка», – говорится в тексте заявления.