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    • КДК накажет «Динамо» за выход на поле болельщика «Спартака»

    КДК накажет «Динамо» за выход на поле болельщика «Спартака»

    Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин поделился мнением о выходе на поле болельщика «Спартака» в матче 13 тура чемпионата России против «Динамо» (3:2). По словам специалиста, КДК РФС вынесет наказание за инцидент бело-голубым.

    «Были выявлены некоторые просчеты в системе обеспечения безопасности. Человек спрыгнул с сектора А5, в ограждении которого была дырка. Нужно было поставить к ней охранника. Когда болельщик, прорывался на поле, его успели схватить за куртку, но не удержали. Оказавшись у бровки, мужчина смешался с теми, кто участвовал в лотерее. Поэтому охрана была дезориентирована. Уводить хулигана с поля должна была охрана, но почему-то к нему пошел Дерунец. Вообще, в Химках такие случаи происходят нечасто. КДК вынесет наказание принимающей стороне. Мы в свою очередь проинформировали клуб, как улучшить обеспечение безопасности», – сказал Мейтин.

    Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников «Динамо» и ведущий «Динамо ТВ», а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 13:07
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    Комментарии (6)
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    neveldomha
    1445942962
    А кто накажет Спартак?
    Ответить
    Serjoga
    1445949796
    А Спартаку за "отморозка" ничего!
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    ologreds
    1694996917
    numo446662
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