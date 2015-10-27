КДК накажет «Динамо» за выход на поле болельщика «Спартака»

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин поделился мнением о выходе на поле болельщика «Спартака» в матче 13 тура чемпионата России против «Динамо» (3:2). По словам специалиста, КДК РФС вынесет наказание за инцидент бело-голубым.



«Были выявлены некоторые просчеты в системе обеспечения безопасности. Человек спрыгнул с сектора А5, в ограждении которого была дырка. Нужно было поставить к ней охранника. Когда болельщик, прорывался на поле, его успели схватить за куртку, но не удержали. Оказавшись у бровки, мужчина смешался с теми, кто участвовал в лотерее. Поэтому охрана была дезориентирована. Уводить хулигана с поля должна была охрана, но почему-то к нему пошел Дерунец. Вообще, в Химках такие случаи происходят нечасто. КДК вынесет наказание принимающей стороне. Мы в свою очередь проинформировали клуб, как улучшить обеспечение безопасности», – сказал Мейтин.

Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников «Динамо» и ведущий «Динамо ТВ», а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.