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    Мутко не хочет, чтобы Дерунец работал в футболе

    Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно инцидента с участием ведущего «Динамо-ТВ» Дмитрия Дерунца и болельщика «Спартака». По словам функционера, журналист не должен работать в футболе.

    «Клуб будет наказан, это настоящее хамство со стороны Дерунца, при этом я ни в коем случае не оправдываю болельщика «Спартака». Я бы не хотел, чтобы этот человек в футболе работал, и я это говорю для футбольного клуба «Динамо», и если это клуб не сделает, то мы сами это сделаем», – сказал Мутко.

    Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников «Динамо» и ведущий «Динамо ТВ», а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 12:29
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    Комментарии (11)
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    AndreiCh_86
    1445939510
    "Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов. " Какого черта... Дергунец налетел с кулаками на болельщика, естественно у фана последовала ответная реакция... Я не защищаю фаната, но писать надо правду, а не оправдывать коллегу.
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    westerose
    1445940947
    Болельщик- быдло! Вел себя по хамски, неадекватно. Другое дело что с поля его должны были выводить сотрудники правопорядка и пинать ни при камерах, а мусоровозе по дороге в участок (как это принято у нас в России). Почему за ним гонялись и выводили со стадиона ведущие, непонятно. В принципе, Дерунца можно понять, когда слышишь в свой адрес горы мата легко выйти из себя. Но повторюсь - не его это забота. И сделано было не профессионально.
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    Smoking_dog
    1445942785
    Что вы врёте,фанат чего то там нанёс,тьфу....
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    кто там
    1445945394
    свиньи совсем отбились. сами живут в овне так и других тянут за собой
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    Pravdin_V
    1445948271
    Обоих лишить футбола,это я как болельщик Спартака говорю,два говна сошлись на поле!
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    Serjoga
    1445949944
    Из ничего создали "ТЕМУ"! Один выбежал, второй ударил-ну и все, забыли, не расизм же! Или больше писать не о чем? Или Дерунец "дорогу" кому-то перешел?
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    HardPony
    1445951935
    нефиг было колобку на поле выкатываться да еще и динамиков провоцировать. моглы бы хряку в подтрибунном навалять,а не на поле прямо.
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    Недовольный
    1445958979
    А 2/3 нашей страны не хочет чтобы ты не только в футболе,ну и вообще в спорте не работал.Жалко что у этих 2/3 нету столько же полномочий,чтобы так сделать((
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    ologreds
    1694996917
    numo446657
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