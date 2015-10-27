Мутко не хочет, чтобы Дерунец работал в футболе

Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно инцидента с участием ведущего «Динамо-ТВ» Дмитрия Дерунца и болельщика «Спартака». По словам функционера, журналист не должен работать в футболе.



«Клуб будет наказан, это настоящее хамство со стороны Дерунца, при этом я ни в коем случае не оправдываю болельщика «Спартака». Я бы не хотел, чтобы этот человек в футболе работал, и я это говорю для футбольного клуба «Динамо», и если это клуб не сделает, то мы сами это сделаем», – сказал Мутко.

Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников «Динамо» и ведущий «Динамо ТВ», а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.