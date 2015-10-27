Лапорта: «Барселона» находится в руках Катара»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб находится в руках Катара. По словам специалиста, руководство сине-гранатовых заключило спонсорский контракт, по которому нынешний президент Жозеп Бартомеу подпишет то, что ему скажут.



"Если они не наладят финансовые дела клуба, то им лучше уйти. Ситуация более чем обеспокаивающая. Прямо сейчас мы находимся в руках Катара. Они включили в бюджет этот спонсорский контракт, говоря, что заключили лучший спонсорский контракт в истории клуба. Если мы посмотрим на это ближе, мы увидим, что мы в руках Катара. В конечном итоге Бартомеу подпишет то, что ему скажут", – сказал Лапорта.



