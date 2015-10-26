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    • Абрамович дал Моуринью две недели, чтобы исправить положение

    Абрамович дал Моуринью две недели, чтобы исправить положение

    Владелец «Челси» Роман Абрамович примет решение о судьбе главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в течение ближайших двух недель.

    Сообщается, что португалец не будет уволен как минимум до матча АПЛ против «Стока», который состоится 7 ноября. Основным фактором при принятии решения будет турнирное положение «Челси» с точки зрения перспектив попадания в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Если отставка Моуринью все же произойдет, а основные кандидаты на его место – Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне – будут недоступны, то пост до конца сезона займет временный тренер.

    Таким образом, будущее Моуринью в «Челси» будет определено в матчах против того же «Стока» в Кубке английской лиги, «Ливерпуля» в АПЛ и «Динамо» К в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2015 22:14
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    Комментарии (6)
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    Reaktiv_05
    1445892071
    Давно бы уволить этого пришельца...
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    dinar777dinar7
    1445894455
    хороший тренер !! Но потерял нюх !! создал порту !! выиграл лигу чемпионов !! ушел в челси сдулся !! взял интере практически без звезд выиграл лигу чемпионов ! тренер хороший но потерявший нюх . ему надо взять командочку попроще !! а вообще с акулой футбольным агентом мендешем они срубят хорошие бабки если моура выпнут с челси !!
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    Aza23becks
    1445908285
    Кажется, все началось с ситуации Карнейро
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    alex1951
    1445912994
    Они два еврея ,договорятся, Мориньо катала тот еще - в рукаве пару козырей припрятано)))
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    ologreds
    1694996920
    numo446603
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