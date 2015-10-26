Мутко: «Здорово, что молодые парни играют в основе «Динамо» и «Спартака»

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко отметил успех юношеской сборной России, вышедшей в 1/8 финала чемпионата мира, и игру 13 тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком», в которой принимало участие большое количество молодых футболистов.

«Смотрел все игры нашей команды на чемпионате мира. Важно, что ребята вышли из группы, к тому же с первого места. Команда играет с эмоциями, хорошо оснащена технически, видна работа тренерского штаба. В целом, молодые ребята выглядят достойно, а это самое главное. Поздравляю их с выходом в плей-офф, попаданием в число 16 сильнейших сборных мира. Они добились большого успеха. Надеюсь, смогут преодолеть 1/8 финала, им это по силам. Теперь задача у нашей сборной – двигаться шаг за шагом.

Наша общая задача – чтобы молодежь постоянно играла в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Футбольные школы работают, собираемся принять программу по возрождению региональных центров. Очень хочу, чтобы лучшие школы по итогам года получали от РФС гранты, талантливые ребята получали стипендии.

Нам нужно сохранить это молодое поколение, не потерять его. Ребята стараются. Вот вчера встречались «Динамо» и «Спартак», где играли молодые парни. Это здорово, что они выходят в основном составе, показывают себя», – отметил Мутко.