Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Возможно, Виллаш-Боаш останется в «Зените»

25 октября 2015, 22:41
3

Телекомментатор "НТВ-Плюс" Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может остаться в команде после завершения сезона, несмотря на то, что португалец отказался продлевать контракт с петербургским клубом.

"Есть такая поговорка, а может и мудрость: Никогда не говори "никогда". Если "Зенит" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов и попадет в двойку в чемпионате, то кто знает, может Виллаш-Боаш еще и останется в команде.

Несмотря на шестиматчевую дисквалификацию португальца, все руководство в его руках. И Семак, и Соуза только выполняли его указания. Для Семака это не очень просто. Ведь, возможно, в будущем он будет и главным тренером – не просто так же его готовят. Но он общается с Виллаш-Боашем не как с начальником, а на равных. Сейчас он получает отличный опыт", - заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1445803122
АВБ ни за что не останется во первых лимит еще ужесточат и команду некем укрепить а во вторых Зенит не выйдет в 1/2 финала ЛЧ дай бог выйти из группы а в ЧР очень сложно будет занять второе место
Ответить
Taps
1445870990
Пора Миллеру думать об импортозамещении. Посмотрите как вырос Слуцкий !
Ответить
leva200683
1445873548
зенит чемпион
Ответить
Главные новости
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
7
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
3
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
5
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Все новости
Все новости
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
3
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
2
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
5
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
5
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
2
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
8
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+