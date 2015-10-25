Орлов: «Возможно, Виллаш-Боаш останется в «Зените»

Телекомментатор "НТВ-Плюс" Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может остаться в команде после завершения сезона, несмотря на то, что португалец отказался продлевать контракт с петербургским клубом.

"Есть такая поговорка, а может и мудрость: Никогда не говори "никогда". Если "Зенит" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов и попадет в двойку в чемпионате, то кто знает, может Виллаш-Боаш еще и останется в команде.

Несмотря на шестиматчевую дисквалификацию португальца, все руководство в его руках. И Семак, и Соуза только выполняли его указания. Для Семака это не очень просто. Ведь, возможно, в будущем он будет и главным тренером – не просто так же его готовят. Но он общается с Виллаш-Боашем не как с начальником, а на равных. Сейчас он получает отличный опыт", - заявил Орлов.