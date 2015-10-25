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    • Ребров: «Впервые в этом сезоне «Спартаку» удалось отыграться»

    Ребров: «Впервые в этом сезоне «Спартаку» удалось отыграться»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Динамо» (3:2). По словам футболиста, сегодня получилась интересная и захватывающая игра для болельщиков.

    «Для футболистов главное – это результат, и потому у нас положительных эмоций больше, чем у «Динамо». Хочется верить, что после такой волевой победы общая ситуация переломится и команда сможет спасать положение в похожих ситуациях. Впервые в этом сезоне нам удалось отыграться, причeем дважды. Важно сохранить этот настрой на последующие игры, вне зависимости от того, пропускаем мы или забиваем», – сказал капитан красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 17:39
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