Аленичев: «Ничья была бы более справедливым исходом»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги над «Динамо» (3:2). По словам специалиста, чисто по-человечески жалко игрков бело-голубых, так как они отдали много сил, самоотверженно играли и полностью выложились.



«Более справедливой была бы ничья, «Динамо» никак не наиграло на поражение. Соперник два раза вел в счете, но нам сразу удавалось отыгрываться, чему я рад. Сказались замены. Удачная замена Давыдова, который забил и отдал голевую передачу. Зуев успешно вошел в игру. Впредь будем доверять спартаковской молодежи, – сказал Аленичев.