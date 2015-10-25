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    Аленичев: «Удача сегодня была на нашей стороне»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Динамо» (3:2). По словам специалиста, его команда играет для болельщиков, поэтому для него важнее выиграть 5:4, чем 1:0.

    – Первая победа в дерби, есть особые ощущения?

    – Жаль футболистов «Динамо», без остатка все силы на поле отдали. Ничья была бы закономерна, но удача сегодня была на нашей стороне. Рад, что смогли в конце важнейший мяч забить. Квинси обещал забить сегодня.

    – Меняли схему несколько раз, какой замысел был изначально?

    – Что-то не получалось, сделали некоторые перестановки. Потом Макеев травму получил.

    – Дважды быстро отыгрались, почему так происходило?

    – Ребята не хотели долгое время быть в роли догоняющих. Сказалось наше мастерство, – сказал Аленичев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 16:04
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