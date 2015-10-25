Аленичев: «Удача сегодня была на нашей стороне»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Динамо» (3:2). По словам специалиста, его команда играет для болельщиков, поэтому для него важнее выиграть 5:4, чем 1:0.
– Первая победа в дерби, есть особые ощущения?
– Жаль футболистов «Динамо», без остатка все силы на поле отдали. Ничья была бы закономерна, но удача сегодня была на нашей стороне. Рад, что смогли в конце важнейший мяч забить. Квинси обещал забить сегодня.
– Меняли схему несколько раз, какой замысел был изначально?
– Что-то не получалось, сделали некоторые перестановки. Потом Макеев травму получил.
– Дважды быстро отыгрались, почему так происходило?
– Ребята не хотели долгое время быть в роли догоняющих. Сказалось наше мастерство, – сказал Аленичев в эфире телеканала «Наш футбол».