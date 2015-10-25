«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

"МЮ" и "Манчестер Сити" расположились в лигочемпионской зоне и имеют все шансы возглавить турнирную таблицу, на вершину которой взгромоздился "Арсенал". Осталось дело за малым - одержать победу. И надо сказать, что подобная борьба за вершину гарантировано подарит зрителям футбольное шоу.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 17:05. Читать обязательно!