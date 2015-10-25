Панов: «В московском дерби будет нулевая ничья»

Бывший нападающий «Динамо» Александр Панов поделился своим прогнозом на дерби между бело-голубыми и «Спартаком» в рамках 13-го тура РФПЛ.

«В «Динамо» выступает форвард сборной России, но сколько забил Александр Кокорин? Поэтому уверенности в том, что в атаке «Динамо» грозная сила, тоже нет, как и в «Спартаке». Закономерно думать о том, что будет ничья, причем нулевая. Этот счет соответствовал бы той игре, которую показывают команды сейчас. Если кто-то и победит, то в один мяч, поскольку каждая из этих команд практически вымучивает забитые голы, не так, как «Зенит» в ворота «Анжи». Так что не очень радостная композиция по поводу этого матча», – считает Панов.