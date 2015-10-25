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    Клайн: «Клопп хочет выигрывать трофеи в «Ливерпуле»

    Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн поделился мнением о новом главном тренере команды Юргене Клоппе.

    «Клопп сказал игрокам на первом собрании, что мы должны стать психологически устойчивой командой. Также он заявил, что хочет выиграть трофей за время своего пребывания в клубе. Он уже показал, что полон энтузиазма. Тренер отводит много времени индивидуальному общению с игроками. Всем известно, как он хочет, чтобы мы играли. Ему нужно, чтобы мы навязывали высокий прессинг и перекрывали соперникам воздух. Лично мне это подходит», – рассказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 07:53
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