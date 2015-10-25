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    Антон Миранчук: «Мечтаем с братом играть в «Локомотиве»

    Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах на будущее и возможной разлуке с братом.

    – Вопрос, навеянный действительностью: допускаешь вариант, при котором сменишь команду?

    – Уйти в аренду и вернуться – да, возможно. Но мне хочется быть здесь, в Черкизове. Тут я чувствую себя комфортно и классно, на душе спокойно. Если даже куда-то уходить, то потом непременно оказаться в «Локомотиве».

    – А если ваши с братом футбольные пути разойдутся?

    – Допускаю и это. Но, если они разойдутся, то когда-нибудь все вернется на круги своя. Мы будем играть вместе – в «Локомотиве». Потому что оба мечтаем об этом.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.10.2015 07:14
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1445757377
    мечтатели кто вам не дает просто вы оба такие же как кокорин сам не знает что хочет то ли денег то ли играть
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    ologreds
    1694996932
    numo446413
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