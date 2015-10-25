Антон Миранчук: «Мечтаем с братом играть в «Локомотиве»

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах на будущее и возможной разлуке с братом.

– Вопрос, навеянный действительностью: допускаешь вариант, при котором сменишь команду?

– Уйти в аренду и вернуться – да, возможно. Но мне хочется быть здесь, в Черкизове. Тут я чувствую себя комфортно и классно, на душе спокойно. Если даже куда-то уходить, то потом непременно оказаться в «Локомотиве».

– А если ваши с братом футбольные пути разойдутся?

– Допускаю и это. Но, если они разойдутся, то когда-нибудь все вернется на круги своя. Мы будем играть вместе – в «Локомотиве». Потому что оба мечтаем об этом.