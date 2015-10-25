Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Антон Миранчук: «Если честно, не понимаю, что такое спартаковский дух»

    Антон Миранчук: «Если честно, не понимаю, что такое спартаковский дух»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, к воспитанникам какого клуба он себя причисляет.

    «Локомотива», конечно. Воспитанник клуба – это не просто несколько лет жизни. Здесь мы многое прошли: дружба, жизнь в интернате, много других приятных моментов. Оглядываешься назад и понимаешь, что именно здесь ты вырос. Все родное. Несмотря на то, что в «Спартаке» провели два с половиной года», – говорит Миранчук.

    Также футболист признался, что не знает, что такое спартаковский дух.

    «Спартаковский дух? Честно? Не понимаю, что это. Возможно, болельщики «Спартака» отмечали какие-то особенности в те времена, когда костяк команды был русским. Но сейчас этого нет».

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sergey_andreich
    1445767084
    Антоха, даже свиньи этого не понимают)
    Ответить
    Лыков
    1445768710
    Может это когда насрали себе под дверь?
    Ответить
    ArtMan91
    1445771964
    Когда-то я был в деревне и зашел в свинарник. Именно тогда я понял что такое спартаковский дух.
    Ответить
    ologreds
    1694996931
    numo446408
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+