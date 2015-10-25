Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Владелец «Вест Хэма» подколол Моуринью

    Владелец «Вест Хэма» Дэвид Голд подшутил над главным тренером «Челси» Жозе Моуринью.

    Голд разместил на своей странице в Twitter фотографию, на которой португалец запечатлен с мальчиками, подающими мячи, и сопроводил это фото шутливой подписью якобы со словами Моуринью.

    «Ну что, кто из вас хотел бы сыграть за «Челси» на следующей неделе?», – написал Голд.

    Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Челси» со счетом 2:1, а Моуринью был удален за попытку проникнуть в комнату для судей в перерыве.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Yellow 91
    1445739506
    Моур клоун, по нем цирк плачет!)))
    Ответить
    ologreds
    1694996932
    numo446404
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+