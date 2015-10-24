Мостовой: «Видим в «Спартаке» прошлогоднюю ситуацию»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Динамо».

«Прежде всего, я жду, что «Спартак» возьмет три очка, но другое дело, что спартаковцам трудновато. Как-то буксуют они, и предыдущая игра с «Локомотивом» это лишний раз доказала. Проиграли армейцам, проиграли «Локомотиву», а теперь третий матч с московской командой. Пускай «Динамо» сейчас не находится в хорошем игровом состоянии, есть свои трудности, но «Динамо» некуда отступать, у них строится команда. «Спартаку» будет нелегко», – уверен Мостовой.

По его мнению, решающим фактором в этой встрече может стать самоообладание.

«Да, мы знаем, что у «Спартака» сейчас есть и травмированные игроки в нападении, но у «Динамо» у самого перестановки. Я думаю, что игра будет интересной, и выиграет тот, кто сможет справиться с волнением. На «Спартак» перед началом сезона мы многое ставили, рассчитывали, а видим вновь прошлогоднюю ситуацию и ситуацию, которая повторяется последние годы. С нетерпением буду ждать этот матч».

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится в воскресенье 25 октября. Начало – в 13.30.