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    Агаларов: «Третий гол надломил команду»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:5). По мнению наставника, решающим стал третий гол соперников.

    «Начало второго тайма было нормальным — забили, отыгрались. Третий гол надломил команду, после третьего гола не поверили, что можно отыграться или что-то исправить. «Зенит» сейчас на ходу, в хорошем состоянии. Очень сложно играть против такой команды», – говорит Агаларов.

    Специалист считает, что его подопечные использовали не все свои шансы.

    «Мы не в первый раз обороняемся больше количеством, чем качеством. При счете 1:4 постарались перестроиться, надо было переходить на 4 защитника, поэтому в атаке у нас получалось получше. Хотя и при игре в пять защитников у нас проходили контратаки, где-то можно было и забить».

    Кроме того, Агаларов не думает, что победа далась «Зениту» легко.

    «Я бы не сказал, что голы «Зенита» были легкие. Мы все обсуждали, но одно дело говорить, а другое – делать. Будем разбираться, анализировать. Как бы игра ни складывалась, нельзя опускать руки. Надо играть до конца».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.10.2015 20:53
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    Комментарии (4)
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    Expert_Buben
    1445712530
    :-)))))))
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    ФК Зенит всея Руси
    1445713503
    Бывает. . Действительно, первый тайм и начало второго - не плохо держались. Есть ещё больше половины турнира, чтобы поработать над ошибками и занять более достойное команды место.
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    donking
    1445718325
    Анжи зачем мучаете народ дагестана снимитесь с чемпионата а бренд вам не поможет пока не научитесь играть как другие команды
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    ologreds
    1694996933
    numo446384
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