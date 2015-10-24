Дзюба: «Теперь все дружно будем болеть за «Терек»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Анжи» (5:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. В этой встрече Дзюба отметился двумя голами.

«Мы не соревнуемся с Халком по количеству забитых мячей», – говорит футболист.

По его словам, теперь игроки «Зенита» будут болеть за «Терек», который завтра играет с ЦСКА.

«У нас уже традиция во втором тайме после забитого гола пропускать. Хорошо, что потом забили. Наконец-то прорвало. Почти со всеми играем дома с большим преимуществом, но не всегда нам удается победить и реализовать моменты. Сегодня могли забить и больше. Отлично, что победили. Теперь все дружно будем болеть за «Терек“. Наша мотивация — это отрыв в десять очков от ЦСКА. В чемпионате России на одном классе не обыграть. Нам нужно догонять. Сейчас у нас много матчей на «Петровском».