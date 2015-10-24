Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дзюба: «Теперь все дружно будем болеть за «Терек»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Анжи» (5:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. В этой встрече Дзюба отметился двумя голами.

    «Мы не соревнуемся с Халком по количеству забитых мячей», – говорит футболист.

    По его словам, теперь игроки «Зенита» будут болеть за «Терек», который завтра играет с ЦСКА.

    «У нас уже традиция во втором тайме после забитого гола пропускать. Хорошо, что потом забили. Наконец-то прорвало. Почти со всеми играем дома с большим преимуществом, но не всегда нам удается победить и реализовать моменты. Сегодня могли забить и больше. Отлично, что победили. Теперь все дружно будем болеть за «Терек“. Наша мотивация — это отрыв в десять очков от ЦСКА. В чемпионате России на одном классе не обыграть. Нам нужно догонять. Сейчас у нас много матчей на «Петровском».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    taben
    1445706764
    За Ростов вам бы еще поболеть. Тем более он из Дзюбы сделать игрока, а не игрочишку.
    Ответить
    B_A_IV
    1445707540
    дзюба делай растяжку и не стой на прямых ногах у ворот соперника... а болеть будем а иы мграй и забивай , а не тормози а то обидно на твои косяки смотреть.. лучше уж порадуемся хорошей игре
    Ответить
    CATAHEEB CSKA
    1445709405
    радуется игрочишка.
    Ответить
    REDWHITE_
    1445711436
    после ничейки, этот упырь молчал, а теперь опять защебетал)))
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1445713862
    Мне не слишком нравится идея "болеть против кого-нибудь". . Команда должна сама добывать себе очки и итоговый результат -- а не надеяться на ошибку конкурента. . Считаю Зениту правильнее сосредоточиться на достижении собственной сильной и стабильной игры, а не чередования ударных матчей - с не доведёнными до конца и до победного результата.
    Ответить
    ologreds
    1694996933
    numo446378
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+