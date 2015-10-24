«Зенит» – «Анжи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Анжи» на матч 13-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 МСК. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Комментатор – Андрей Ковалев.

«Зенит»: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Витсель, Юсупов, Данни, Шатов, Халк, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Малафеев, Иванов, Евсеев, Рязанцев, Гарсия, Зинков, Ткачук, Долгов, Богаев.

«Анжи»: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко, Жиров, Аруна, Мкртчян, Максимов, Хадарцев, Боли.

Запасные: Помазан, Дженетов, Гасанов, Зотов, Гаджибеков, Тигиев, Мутари, Эбесилио, Сердеров, Алмейда, Абдулавов, Дибиргаджиев.