Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Веденеев: «Дзюба устает, его все время надо менять в середине второго тайма»

    Веденеев: «Дзюба устает, его все время надо менять в середине второго тайма»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что главной проблемой команды с берегов Невы является оборона, нападающего команды Артема Дзюбу постоянно необходимо менять во втором тайме из-за усталости футболиста.

    – Дзюба в пятом матче подряд забивает, а сколько моментов запорол во втором тайме с «Лионом» – с хет-триком должен был с поля уходить! Что с ним все-таки делать?

    – Ничего не сделаешь. Травмируются защитники в «Зените» сегодня – и это проблема. Потому что здесь ты ничего не придумаешь – есть лимит. Тренеру принятые ограничения по количеству иностранцев ставят барьеры. Повезло ЦСКА 10 лет назад, что у них появился очень хороший русский вратарь и вся оборонительная линия тоже отечественная – братья Березуцкие и Игнашевич со Щенниковым. Команды стали в этом сезоне попадать в лимиты, а у ЦСКА не возникло никаких проблем, они могут оперировать иностранными игроками в линии атаки, как душе Слуцкого угодно, а в обороне у армейцев уже давно налаженные связи россиян работают.

    А в «Зените» ничего не сделаешь – первая проблема в травмах защитников, вторая – в качестве нападающих. Дзюбу все время надо будет или в середине второго тайма, или даже в перерыве после первой половины матчей менять, потому что он устает. Артем вынужден играть в полную силу, как все, и к середине второго тайма он не восстанавливается, у него садятся ноги, садится дыхалка, он начинает допускать нелепые ошибки, голова перестает работать – тогда Халк и переводится в атаку. Будут, видимо, предприниматься и какие-то попытки поставить в атаку Долгова или другого молодого парня. Эта проблема продлится до тех пор, пока или лимит не будет отменен, или вдруг, как Лодыгин с неба, кто-то из русских игроков не свалится на «Зенит» – молодой и перспективный. Пока же кроме Халка некого выдвигать вперед, молодых еще нет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    makovei
    1445676554
    Дзюба устает - это хорошо. Значит выкладывается на поле.
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1445690982
    НАСЧЁТ ПОВЕЗЛО...ПОМНЮ КАК РУГАЛИ ГАЗАЕВА ЗА БРАТЬЕВ БЕРЕЗУЦКИХ...НО ОН ПРОДОЛЖАЛ ИХ СТАВИТЬ И СДЕЛАЛ ИЗ НИХ КЛАССНЫХ ЗАЩИТНИКОВ...СВОИХ НАДО РАСТИТЬ ...А НЕ ДРУГИМ ЗАВИДОВАТЬ
    Ответить
    ologreds
    1694996936
    numo446336
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+