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    «Зенит» – «Анжи». Онлайн-трансляция

    «Зенит» в Лиге чемпионов одержал уже три победы подряд и близок к выходу в плей-офф. Однако в чемпионате дела у подопечных Андре Виллаш-Боаша складываются не столь радужно. На бумаге хозяева выглядят явными фаворитами матча, ведь махачкалинцы с одной победой в активе располагаются в зоне вылета. Однако, как ни странно, но «Анжи» в этом сезоне лучше играет именно в гостях.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести тестовую трансляцию матча «Зенит» – «Анжи». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 16:28
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