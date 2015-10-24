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    • Пеле: «Не видел игрока, который был бы лучше меня образца ЧМ-1970»

    Пеле: «Не видел игрока, который был бы лучше меня образца ЧМ-1970»

    Легендарный в прошлом игрок сборной Бразилии Пеле в день своего 75-летия ответил на 10 вопросов корреспондента испанского издания Marca.

    – Во-первых, как ваше здоровье?

    У меня были некоторые операции в прошлом, но, слава Богу, очень хорошее здоровье.

    – Следите ли вы за испанским футболом сегодня?

    Да, в Бразилии мы смотрим все лиги. Испанский чемпионат является одним из основных чемпионатов на континенте.

    – Что происходит со сборной Бразилии? Как вы объясните плохие результаты?

    Бразилия имеет лучших игроков в мире.Большая проблема в том, что большинство из них играют за пределами нашей страны, и поэтому трудно формировать команду.

    – Что вы думаете, о традиционном стиле бразильского футбола, он потерял свою красоту?

    – Качество бразильского футбола не изменилось. Но ясно, что и другие страны действительно улучшили свою игру.

    – Сравните уровень Лионель Месси с Криштианом Роналду и Пеле с Диего Марадоной.

    Я думаю, что, честно говоря, что каждый игрок имеет свое время.А теперь, двумя лучшими являются Лео и CR7.

    – Расскажи мне про качество игры Месси.

    Я думаю, что Месси является примером упорства, потому что и мне не было легко, ведь я тоже был небольшого роста.

    – Какие особенности Роналду?

    – Это отличный бомбардир. Я им восхищаюсь.

    – Были бы счастливы, если бы в один прекрасный день отметили столетие?

    Возраст не важен, главное– здоровье. Не обманывайте себя.

    – Вы разочарованы тем, что Диего Коста играет за Испанию, а не Бразилию?

    Современный футбол делает возможным выбор для игроков, и я уважаю его решение.

    – Наконец, вопрос о вашей игре.Вы видели игрока лучше, чем Пеле образца ЧМ-1970?

    Простите за нескромность, но такого я не видел.

    Источник: Marca

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    24.10.2015 08:53
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    Комментарии (4)
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    Вомбат
    1445673000
    Помню 3 игры Бразилии на ЧМ1970. Конечно, мнение подростка значит немного, но финал я потом пересматривал уже будучи взрослым. И по-прежнему уверен, что Жаирзиньо и Карлос Альберто выглядели в той игре не хуже. Пеле, конечно, был лидером. Но Зидан как лидер был круче, чем Пеле. Равных ему не было и нет. А Кройф и Ван Бастен больше умели делать на поле, чем Пеле. Равно как и нынешний Месси. Пеле - игрок уровня Марадоны и Криштиану Роналду. Но сильнее распиаренный из-за цвета кожи.
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    Ronaldinhо
    1445676463
    старый маразматик самовлюбленный. Месси давно всех переплюнул
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    Недовольный
    1445694919
    пздц,Пеле это конечно король футбола,и тут не поспоришь,но от скромности точно не умрет мля
    Ответить
    ologreds
    1694996937
    numo446315
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