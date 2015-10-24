Байдачный: «С нынешним составом «Спартака» невозможен футбол Бескова и Романцева»

Экс-форвард «Динамо» и сборной СССР, бывший главный тренер «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный поделился мнением о потенциале «Спартака« в этом сезоне.

— С нынешним составом «Спартака» невозможен футбол Бескова и Романцева, — сказал Байдачный. — Футбол «Спартака» чем-то схож со стилем «Барселоны». Отличительной особенностью этого футбола являются продолжительный контроль мяча, позиционные атаки, но это требует исполнителей очень высокого класса, гораздо сильнее тех, кто есть в чемпионате. В 1990-е годы в «Спартаке» были собраны лучшие игроки с просторов СНГ — не было больше ни у кого из команд чемпионата России футболистов такого уровня. И, конечно, они доминировали на поле не в ущерб результату. Также у «Барселоны» есть лучшие игроки мира — Месси, Неймар и Суарес. И потеря одного из них вносит сложности в игру команды, как сейчас, когда травмировался Месси. Плюс такая игра, помимо технико-тактической подготовки, требует хорошей функциональной готовности. Потому что при усталости начинают появляться разрывы, и даже «Барселону» в таком состоянии обыгрывали в 3–4 мяча. Из нынешнего состава этому уровню в составе красно-белых соответствует Промес. Во времена игры за «Зенит» ему соответствовал Широков, когда лет 5 назад он мог выполнять огромный объем работы. Он и сейчас соответствует этому уровню по игровому мышлению и техническому исполнению, но функционально Роману уже сложно.