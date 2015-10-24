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    «Спартак» вернет Дзюбе 7 миллионов

    Сумма, которую «Спартак» должен будет вернуть своему бывшему футболисту, а ныне форварду «Зенита» Артему Дзюбе, составит семь миллионов рублей — ровно столько составляла зарплата футболиста за февраль 2015 года в стане красно-белых. Напомним, что тогда указанная сумма была взыскана с футболиста в виде штрафа за интервью официальному сайту «Зенита».

    «Суммарные поощрительные выплаты за февраль, согласно тогдашнему курсу, составляют около семи миллионов рублей, и именно эту сумму заявила сторона Дзюбы на заседании Палаты по разрешению споров. Позже комитет по статусу и переходам футболистов обязал «Спартак» выплатить игроку причитающиеся ему деньги», – сообщил источник в РФС.

    Источник: Известия

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    24.10.2015 06:20
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    Комментарии (15)
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    Karpathian
    1445663867
    я таких денег за полжизни не заработаю, работая в чертовой школе...
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    Pravdin_V
    1445673121
    а поощрение за что? за то что нарушил условия контракта? Вот вам и ноукриминалити!
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    MagicArs
    1445674274
    Слава Богу, ему вернут эти деньги...фух...мы тут все испережевались - как он там без шестизначной зарплаты за ФЕВРАЛЬ... Теперь наши души спокойны, Дзюбе будет на что купить буханочку хлеба и пакетик молока...
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    taben
    1445674436
    Ладно Дзюба.. он хоть голы забивает, надежда российского футбола так сказать. А вот Кокорин с его упомрачительной зп
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    RMden
    1445680381
    Мдааааа...За такие гроши можно пару беларуских команд содержать
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    Serjinho
    1445682323
    мир с ума сошел. это бревно должно получать не больше 30 тыс р
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    IngvarP
    1445685627
    Не главное, что вернули Дзюбе. Главное - Фидун -7 и опозорился.
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    Sneige
    1445692505
    да уж, смотря на его игру, хочется пожелать только лучшего....
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    ologreds
    1694996938
    numo446302
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