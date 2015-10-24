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    • Бабаев: «ЦСКА – единственный клуб России, прошедший процедуру ФФП»

    Бабаев: «ЦСКА – единственный клуб России, прошедший процедуру ФФП»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как его клубу преодолевать финансовые трудности, связанные с падением рубля.

    «Сейчас непростые времена, и все мы знаем, с какими сложностями столкнулась наша страна. Однако при грамотном подходе есть даже определенные плюсы от той кризисной ситуации, которая сейчас сложилась. Кризис всегда заставляет принимать нестандартные решения, искать какие-то дополнительные источники дохода, применять не совсем обычные методики. Собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Конечно, основная сложность связана с катастрофическим падением курса рубля. Ни для кого не секрет, что футболисты получают заработную плату в привязке к евро или доллару, и поэтому основной удар по бюджету ЦСКА получил с этой стороны. Но мы стараемся удерживать ситуацию на плаву, на данный момент успешно прошли процедуру лицензирования финансового фэйр-плей и РФС. Надеемся, в ближайшее время стабилизируется ситуация на рынке, в первую очередь валютном.

    Приятно, что, несмотря на сложные времена, удается держать высокую спортивную планку и в то же время не испытывать очень больших трудностей с финансовой точки зрения. По крайней мере, все, что касается выплат заработной платы и других финансовых обязательств, клуб выполняет, что, собственно говоря, и позволяет пройти процедуру финансового фэйр-плей. А ЦСКА — это единственный представитель России, который может этим похвастаться», — заявил Бабаев в интервью телеканалу WBC.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2015 06:07
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