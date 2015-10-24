Песьяков: «Зенит» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне»

Вратарь «Анжи» Сергей Песьяков поделился своим мнением о «Зените», с которым махачкалинцам предстоит сыграть в матче 13-го тура РФПЛ.

«В целом «Зенит» — команда без слабых мест, очень здорово играет в Лиге чемпионов. Но я удивлен, что в чемпионате у них проблемы: теряют очки в тех матчах, где должны бы брать все три. И тем не менее «Зенит» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне», – говорит Песьяков.

Футболист считает, что для «Анжи» нет никакой выгоды в неудачах «Зенита» в РФПЛ.

«Что «Зенит“ неудачно выступает в РФПЛ — это положительный момент для ЦСКА, «Спартака», а нас это никак не касается, потому что мы с «Зенитом» находимся на разных полушариях. Так скажем, они на севере, а мы на юге. Единственное — хочется верить, что «Зенит» так и продолжит выступать в чемпионате. Но это лишь слова, все покажет футбольное поле».

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится в субботу 24 октября. Начало – в 17.00.