Россия не может приобрести права на показ Евро-2016 из-за отсутствия денег

На сегодняшний день Россия все еще не выкупила телевизионные права на показ матчей чемпионата Европы 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

«Россия все еще ведет переговоры по выкупу телеправ финальной части чемпионата Европы. Вся информация о каналах, которые получат эксклюзивные права на показ матчей Евро-2016, появится на нашем официальном сайте» – говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что обычно все переговоры такого рода ведут телеканалы со специальной компанией УЕФА. Но в случае с Россией этим занимается компания «Телеспорт», которая владеет практически всеми коммерческими правами РФС. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко уже неоднократно ездил в Ньон, чтобы выкупить права на свою компанию, однако пока все переговоры завершались неудачно.

Стоимость прав на показ матчей Евро-2016 составляет 22 миллиона евро.

«Все дело в том, что у «Телеспорта» нет таких денег. Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко. Однако такого мецената пока не нашли, поэтому вопрос о телеправах повис в воздухе. Интересен еще один момент: после того, как деньги поступят на счета «Телеспорта» и она рассчитается с компанией, представляющей УЕФА, полученные телеправа будут проданы одному из центральных российских телеканалов. Не исключено, что это будет новый спортивный канал «Матч ТВ», – заявил источник из РФС.

Отмечается также, что все остальные европейские страны заключили эксклюзивные контракты на показ Евро-2016 еще в сентябре 2014 года.