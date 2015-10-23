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    • Россия не может приобрести права на показ Евро-2016 из-за отсутствия денег

    Россия не может приобрести права на показ Евро-2016 из-за отсутствия денег

    На сегодняшний день Россия все еще не выкупила телевизионные права на показ матчей чемпионата Европы 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

    «Россия все еще ведет переговоры по выкупу телеправ финальной части чемпионата Европы. Вся информация о каналах, которые получат эксклюзивные права на показ матчей Евро-2016, появится на нашем официальном сайте» – говорится в заявлении пресс-службы.

    Сообщается, что обычно все переговоры такого рода ведут телеканалы со специальной компанией УЕФА. Но в случае с Россией этим занимается компания «Телеспорт», которая владеет практически всеми коммерческими правами РФС. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко уже неоднократно ездил в Ньон, чтобы выкупить права на свою компанию, однако пока все переговоры завершались неудачно.

    Стоимость прав на показ матчей Евро-2016 составляет 22 миллиона евро.

    «Все дело в том, что у «Телеспорта» нет таких денег. Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко. Однако такого мецената пока не нашли, поэтому вопрос о телеправах повис в воздухе. Интересен еще один момент: после того, как деньги поступят на счета «Телеспорта» и она рассчитается с компанией, представляющей УЕФА, полученные телеправа будут проданы одному из центральных российских телеканалов. Не исключено, что это будет новый спортивный канал «Матч ТВ», – заявил источник из РФС.

    Отмечается также, что все остальные европейские страны заключили эксклюзивные контракты на показ Евро-2016 еще в сентябре 2014 года.

    Источник: Life

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    23.10.2015 23:51
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    Комментарии (29)
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    juvseriy
    1445666476
    Лихтенштейн и Люксембург тоже купили?
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    Poperon
    1445670778
    )) Фигня это всё! придет время все выкупят. Эта новость просто для всплеска активности.
    Ответить
    roman230582
    1445673454
    Интерес к нашей сборной в последнее время упал, в этом думаю причина
    Ответить
    Roman1988
    1445673558
    Ну Газпрому надо задуматься, возможно стать спонсором ещё одного турнира, тем более сейчас время очень подходящее, ЧЕ 2016, ЧМ 2018.. Не мы одни же будем смотреть, но ещё и хохлы, белоруссы, казахи, киргизы, узбеки, таджики и др. Т.к. если в нашей стране нет денег, то как они насобирают такую сумму на Украине или в Армении?? Мы вынуждены не только кормить эти полустраны, но ещё и развлекать... а если не могут заплатить нам деньги, пусть расплачиваются территорией..
    Ответить
    MagicArs
    1445673599
    Опять к Усманову на поклон...
    Ответить
    taben
    1445674633
    Опять Мутко чего-то мутит. Как это? какая-то мелкая конторка тип ИП всуналась посредником между УЕФА и нашими федеральными каналами? Что за блевота?
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    Igreks
    1445676289
    Ну да, все деньги козломордie потратили на войны с Украиной и Сирией. У пуцина одолжите))
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    RMden
    1445680563
    Нет денег у России? Ну насмешили!!!
    Ответить
    Недовольный
    1445692158
    "Сейчас ведется поиск источника финансирования, кто бы смог одолжить частной компании такую сумму. Поручителем этого займа станет Виталий Мутко.Однако такого мецената пока не нашли"....ахаха,пока такой поручитель вы никогда мецената не найдете)
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    ologreds
    1694996939
    numo446291
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