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    Ван Гаал: «Все только и говорят, что о дерби»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от дерби против «Манчестер Сити», которое состоится в рамках десятого тура АПЛ.

    «Всегда лучше, если обладаешь большим выбором футболистов. Иногда у меня такого выбора не было – особенно в прошлом году – но теперь ситуация наладилась», – говорит ван Гаал.

    По словам голландца, множество людей с нетерпением ждут дерби.

    «В пригороде, где я живу, все только и говорят, что про дерби. Но это не является для меня проблемой. Я должен выполнять свою работу. В работе нужно опираться на разум, а не на эмоции. А для болельщиков это эмоциональный момент. Конечно, мы надеемся обыграть «Манчестер Сити».

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 25 октября.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.10.2015 22:49
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    Комментарии (5)
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    джон базелон
    1445635708
    Уйди из МЮ,скорее!!!!
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    dzvinka
    1445671759
    боится))
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    ologreds
    1694996939
    numo446286
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