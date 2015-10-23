Ван Гаал: «Все только и говорят, что о дерби»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от дерби против «Манчестер Сити», которое состоится в рамках десятого тура АПЛ.

«Всегда лучше, если обладаешь большим выбором футболистов. Иногда у меня такого выбора не было – особенно в прошлом году – но теперь ситуация наладилась», – говорит ван Гаал.

По словам голландца, множество людей с нетерпением ждут дерби.

«В пригороде, где я живу, все только и говорят, что про дерби. Но это не является для меня проблемой. Я должен выполнять свою работу. В работе нужно опираться на разум, а не на эмоции. А для болельщиков это эмоциональный момент. Конечно, мы надеемся обыграть «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится 25 октября.