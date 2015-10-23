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  • Роналду попал в топ-10 самых ценных спортсменов мира по версии Forbes, Месси – за его пределами

Роналду попал в топ-10 самых ценных спортсменов мира по версии Forbes, Месси – за его пределами

23 октября 2015, 15:00
4

В десятку рейтинга самых ценных спортсменов в мире, составленного журналом Forbes, попал лишь один футболист. Им стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, расположившийся на восьмом месте и оцененный в 16 миллионов долларов. Форвард «Барселоны» Лионель Месси в список не вошел.

На первых трех позициях расположились Тайгер Вудс (гольф, 30 миллионов долларов), Фил Микельсон (гольф, 28 миллионов) и Леброн Джеймс (баскетбол) с Роджером Федерером (теннис), оцененные в 27 миллионов каждый.

Отметим, что в прошлом году Роналду и Месси заняли соответственно седьмое и девятое места.

Источник: Goal.com
Испания Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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baltica
1445602484
Они их за кг оценивают?
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Ddjjn
1445602978
А где Пакяуйо
Ответить
dzvinka
1445608421
чет непонятный рейтинг
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Платунишка
1445621447
Они их, похоже, оценивают по стоимости золота, одежды и всяких побрякушек, которые они носят. Ну а если рассуждать логически, то это, видимо, то количество денег, который они заработали за год. В общем, новость преподнесли, как обычно, не пойми как.
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