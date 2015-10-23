Роналду попал в топ-10 самых ценных спортсменов мира по версии Forbes, Месси – за его пределами

В десятку рейтинга самых ценных спортсменов в мире, составленного журналом Forbes, попал лишь один футболист. Им стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, расположившийся на восьмом месте и оцененный в 16 миллионов долларов. Форвард «Барселоны» Лионель Месси в список не вошел.

На первых трех позициях расположились Тайгер Вудс (гольф, 30 миллионов долларов), Фил Микельсон (гольф, 28 миллионов) и Леброн Джеймс (баскетбол) с Роджером Федерером (теннис), оцененные в 27 миллионов каждый.

Отметим, что в прошлом году Роналду и Месси заняли соответственно седьмое и девятое места.